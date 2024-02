Integrated Wind Solutions ASA est une société basée en Norvège qui exerce des activités de transport maritime. Son offre comprend des services et des solutions numériques liés aux parcs éoliens offshore et autres énergies renouvelables. Integrated Wind Solutions vise à fournir une flotte de navires de service de pointe à l'industrie de l'éolien en mer, combinée à une suite de services adhérents, afin de réduire le coût énergétique actualisé (LCOE) de l'éolien en mer. Les activités de la société comprennent également l'acquisition, la gestion, l'hypothèque et la vente de biens d'équipement dans le domaine du transport maritime, en plus de l'investissement dans des actions, des obligations et des contributions de partenariat de tous types liés au transport maritime, ainsi que la participation sous forme de participations dans d'autres sociétés de transport maritime.

Secteur Frêt maritime et logistique