Intel : Morgan Stanley dégrade à 'sous-pondérer'

Morgan Stanley a dégradé jeudi sa recommandation sur le titre Intel, ramenée de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer', avec un objectif de cours réduit de 55 à 47 dollars.



S'il dit apprécier l'impulsion donnée par le nouveau directeur général du groupe, Pat Gelsinger, et croire au scénario d'un redressement de l'activité sur le long terme, l'intermédiaire dit s'attendre à ce que le cours de Bourse du géant des microprocesseurs évolue sans grande tendance au cours des deux années à venir.



'Nous n'envisageons pas de véritable trajectoire pour le titre dans l'immédiat', explique Morgan Stanley, qui préfère se concentrer sur les autres opportunités qui se présentent au sein du secteur, notamment du côté de GlobalFoundries, qu'il recommande désormais de 'surpondérer' en portefeuille.



