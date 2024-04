Intel a déclaré jeudi qu'elle était devenue la première entreprise à assembler l'un des nouveaux outils de lithographie "High NA EUV" du groupe technologique néerlandais ASML, un élément important des efforts déployés par le fabricant américain de puces informatiques pour surpasser ses rivaux.

Intel a été la première entreprise à acheter l'une des machines d'une valeur de 350 millions d'euros (373 millions de dollars) fabriquées par ASML, l'un des principaux fournisseurs d'équipements pour puces. Ces outils devraient permettre de créer de nouvelles générations de puces plus petites et plus rapides, bien qu'ils comportent des risques financiers et techniques.

"Nous avons accepté le prix lorsque nous nous sommes engagés à acheter les outils et nous ne l'aurions pas fait si nous n'étions pas sûrs qu'ils puissent être utilisés de manière rentable", a déclaré Mark Phillips, directeur de la lithographie chez Intel, lors d'une réunion avec les journalistes.

ASML, la plus grande entreprise technologique d'Europe, domine le marché des systèmes de lithographie, des machines qui utilisent des faisceaux de lumière pour créer les circuits des puces.

La lithographie est l'une des nombreuses technologies utilisées par les fabricants de puces pour améliorer ces dernières, mais elle constitue un facteur limitant la taille des caractéristiques d'une puce - une puce plus petite étant plus rapide et plus économe en énergie.

Les outils High NA devraient permettre de réduire la taille des puces jusqu'à deux tiers, mais les fabricants de puces doivent mettre cet avantage en balance avec un coût plus élevé et la possibilité que des technologies plus anciennes soient plus fiables et suffisamment performantes.

L'ERREUR D'INTEL

La détermination d'Intel à être le premier à adopter la technologie High NA n'est pas accidentelle.

L'entreprise a contribué au développement de la technologie EUV, qui tire son nom des longueurs d'onde de la lumière "ultraviolette extrême" qu'elle utilise. Mais elle a commencé à utiliser le premier produit EUV d'ASML plus tard que son rival taïwanais TSMC, ce que le PDG Pat Gelsinger a reconnu comme étant une grave erreur.

Au lieu de cela, Intel s'est concentré sur les techniques connues sous le nom de "multi-patterning", qui consistent à passer par plusieurs étapes avec des machines de lithographie à plus faible résolution pour obtenir un effet équivalent.

"C'est à ce moment-là que nous avons eu des problèmes", a déclaré M. Phillips.

Bien que les anciens outils DUV soient moins chers, le multi-patterning complexe a pris trop de temps et a entraîné un trop grand nombre de puces défectueuses, ce qui a ralenti les progrès commerciaux d'Intel.

L'entreprise américaine a désormais adopté l'EUV de première génération pour les parties les plus cruciales de ses meilleures puces, et Phillips a déclaré que le passage à l'EUV High NA devrait se faire plus en douceur.

"Maintenant que nous avons l'EUV, nous regardons vers l'avant, mais nous ne voulons pas nous retrouver dans la même situation où nous devrions pousser trop loin (les machines EUV de première génération d'ASML)", a-t-il déclaré.

Phillips a déclaré que la machine installée sur son campus de Hillsboro, dans l'Oregon, serait "entièrement opérationnelle dans le courant de l'année".

Intel prévoit d'utiliser la machine, qui a la taille d'un bus à deux étages, pour le développement de sa génération de puces 14A en 2025, avec une production anticipée prévue en 2026 et une production commerciale complète en 2027.

ASML a déclaré cette semaine, en marge de ses résultats, qu'elle avait entamé le processus d'expédition d'un deuxième système High NA à un client non identifié, probablement TSMC ou le sud-coréen Samsung.

L'expédition et l'installation des outils massifs peuvent prendre jusqu'à six mois, ce qui donne une longueur d'avance à Intel.

(1 $ = 0,9381 euro) (Reportage de Toby Sterling ; Rédaction de Mark Potter)