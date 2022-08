Analyse - Alors que Biden entame sa tournée américaine, certains candidats démocrates veulent garder leurs distances

Les démocrates espèrent que le voyage fera remonter les mauvais chiffres de sondage du président et attirera l'attention sur ses réalisations. Mais certains candidats au Congrès s'inquiètent du fait que faire campagne avec Biden leur nuira lors de l'élection du 8 novembre, selon plus d'une douzaine d'entretiens avec des démocrates de haut rang et des responsables de campagne locaux dans les États du champ de bataille comme la Pennsylvanie et l'Arizona.

Biden, dont la dernière cote de popularité est de 40 %, est plus bas dans les sondages que la plupart, sinon tous les candidats démocrates dans les courses compétitives, souvent par deux chiffres, selon les sondeurs démocrates.

Le voyage, le dernier effort en date pour réinitialiser sa présidence, testera les limites de l'influence de Biden dans un parti qui a montré des éclairs de déloyauté ces dernières semaines. Certains membres démocrates du Congrès se sont demandés si Biden, qui, à 79 ans, est déjà le président américain le plus âgé, devrait se représenter en 2024.

Alors qu'ils envisagent de faire campagne avec lui, les candidats démocrates surveilleront de près si Biden peut faire bouger l'opinion publique sur sa tournée. Du côté positif, Biden peut partager de bonnes nouvelles concernant les récentes victoires législatives sur le changement climatique, le contrôle des armes à feu et la stimulation de la production nationale de microprocesseurs, ainsi qu'une victoire au Kansas sur le droit à l'avortement.

"Bien sûr, c'était un mois formidable, mais on ne sait pas encore si cela a vraiment fait la différence ou s'il est trop tard", a déclaré un démocrate de haut rang.

Pendant ce temps, les républicains de l'opposition se sont unifiés pour attaquer Biden, malgré les divisions internes du parti sur l'ancien président Donald Trump et l'attaque fatale du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain. Les médias de droite, les élus et Trump ont martelé un message que la Maison Blanche a eu du mal à combattre : Biden et ses politiques sont responsables d'une inflation record, et il est vieux, dodu et confus.

Alors que les défenseurs de Biden notent que l'inflation est plus élevée dans d'autres pays et affirment qu'il n'est pas diminué, certains candidats craignent d'être confrontés à des questions embarrassantes lors d'événements pour savoir s'ils soutiennent la réélection du président. Leurs réponses pourraient servir de fourrage pour leurs rivaux républicains, selon des sources.

Le candidat démocrate au Sénat américain Tim Ryan mène une campagne populiste dans l'Ohio contre le républicain J.D. Vance, soutenu par Trump. L'État est passé du côté des Républicains lors des dernières élections, mais les sondages montrent que la course est un match nul.

En juillet, M. Ryan, qui occupe actuellement un siège à la Chambre des représentants des États-Unis, a invoqué des conflits d'horaires pour ne pas assister à un discours économique de M. Biden à Cleveland et a éludé les questions sur l'opportunité pour M. Biden de se représenter. Ryan n'envisagerait d'apparaître avec Biden que dans des circonstances limitées, a déclaré à Reuters un responsable de la campagne.

Le responsable a par exemple fait remarquer que Biden devrait retourner dans l'Ohio dans les semaines à venir pour l'inauguration d'une usine Intel qui fournira à terme 3 000 emplois et bénéficiera d'un gros coup de pouce de la loi CHIPS récemment adoptée, qui aide l'industrie des semi-conducteurs.

"C'est un événement auquel Tim Ryan assisterait probablement avec Biden. Le message et la politique sont alignés", a déclaré le fonctionnaire.

Izzi Levy, porte-parole de la campagne de Ryan, a déclaré qu'elle ne pouvait pas faire de commentaires sur ses projets liés à son travail au Congrès. Mais en ce qui concerne les événements politiques avec Biden, elle a déclaré : "Nous ne lui avons pas demandé de faire campagne dans l'Ohio et n'avons pas l'intention de le faire."

MARÉE MONTANTE

Les élections du 8 novembre détermineront si les démocrates conservent leurs minces majorités à la Chambre et au Sénat, ou si les républicains en prennent le contrôle. Il y a 43 courses compétitives à la Chambre et sept au Sénat, selon une analyse de Reuters des données de trois groupes de recherche non partisans sur la compétitivité des élections américaines. La Maison Blanche pense pouvoir réaliser des gains au Sénat malgré les pertes attendues à la Chambre.

Jeudi, M. Biden prendra la parole lors d'un événement du Comité national démocrate dans le Maryland, son premier rassemblement politique depuis des mois. Ce sera le coup d'envoi de sa campagne de mi-mandat. Les démocrates en tête de liste dans le Maryland sont en grande partie opposés à des adversaires proches de Trump qui doivent faire face à une bataille difficile dans un État où les démocrates sont deux fois plus nombreux que les républicains.

Les démocrates engagés dans des courses compétitives à travers le pays se disent impatients de voir Biden prendre la route et combattre les attaques républicaines en vantant une série de réalisations législatives comprenant des projets de loi bipartisans historiques sur le contrôle des armes à feu et les infrastructures, ainsi que des réalisations plus partisanes sur le changement climatique et les soins de santé. Les responsables utilisent fréquemment l'adage selon lequel une marée montante soulève tous les bateaux.

"Si Biden peut augmenter ses chiffres de sondage, cela aide tous les démocrates", a déclaré un sondeur démocrate impliqué dans les courses de Pennsylvanie.

En Pennsylvanie, les responsables de la campagne disent qu'une visite de Biden est inutile - et potentiellement risquée - car les démocrates ont une avance précoce sur les candidats républicains considérés comme imparfaits. Le candidat républicain au poste de gouverneur, Doug Mastriano, est un opposant à Trump qui a participé au rassemblement du 6 janvier à Washington, tandis que le candidat au Sénat, le Dr Mehmet Oz, est en difficulté dans les premiers sondages en raison de questions sur ses liens avec l'État.

"Nous espérons que le président viendra dans l'État, mais nous ne savons pas dans quelle mesure les candidats démocrates se joindront à lui. À ce stade, cela n'a pas beaucoup de sens", a déclaré un haut responsable démocrate impliqué dans la course au poste de gouverneur.

Josh Shapiro, le candidat démocrate au poste de gouverneur en Pennsylvanie, est apparu avec Biden et la vice-présidente Kamala Harris séparément cette année. Manuel Bonder, un porte-parole de la campagne, a déclaré que Shapiro "continuera à accueillir le président Biden dans son État natal."

Jennifer Holdsworth, une stratège démocrate, a qualifié d'"erreur colossale" la décision de certains démocrates de prendre leurs distances avec Biden.

"Cette administration a été monumentalement conséquente. Les électeurs ne se soucient pas de la politique du moment, ils se soucient des résultats et cette administration a tenu ses promesses", a déclaré Holdsworth.