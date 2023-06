Berlin et Intel concluent un accord sur une usine de puces de 33 milliards de dollars après des mois de négociations sur les subventions

Sous la direction de Pat Gelsinger, Intel a investi des milliards dans la construction d'usines sur trois continents afin de rétablir sa position dominante dans la fabrication de puces et de mieux concurrencer ses rivaux AMD, Nvidia et Samsung.

L'accord en Allemagne serait le troisième investissement important d'Intel en quatre jours, après une usine de puces de 4,6 milliards de dollars en Pologne et une usine de 25 milliards de dollars en Israël.

Intel prévoit d'investir environ 30 milliards d'euros dans l'usine de Magdebourg.

L'Allemagne a prévu de signer un accord avec Intel à 1245 GMT lundi et le chancelier Olaf Scholz et le PDG d'Intel Pat Gelsinger seront présents lors de la cérémonie, a indiqué la chancellerie dans un communiqué.

M. Scholz a déclaré lundi que son gouvernement travaillait sur des projets d'investissement qui feraient de l'Allemagne l'un des principaux sites mondiaux de production de semi-conducteurs.

Les États-Unis et l'Europe tentent d'attirer de grands acteurs industriels par le biais de subventions publiques et d'une législation favorable, et Berlin craint de perdre son attrait en tant que lieu d'investissement.

Le gouvernement allemand investit des milliards d'euros en subventions pour attirer les entreprises technologiques en Allemagne, alors que la fragilité de la chaîne d'approvisionnement et la dépendance à l'égard de la Corée du Sud et de Taïwan pour les puces suscitent de plus en plus d'inquiétudes.

Berlin est actuellement en pourparlers avec TSMC (Taiwan) et Northvolt (Suède), un fabricant de batteries pour véhicules électriques, en vue d'établir une production en Allemagne, après avoir déjà convaincu Tesla d'y construire sa première gigafactory européenne.

Les actions d'Intel cotées à Francfort étaient en baisse de 0,7 % à 1137 GMT.

Le fabricant de puces a annoncé l'année dernière son intention de construire un grand complexe de puces en Allemagne, ainsi que des installations en Irlande et en France, car il cherche à bénéficier de l'assouplissement des règles de financement et des subventions de la Commission européenne, alors que l'UE tente de réduire sa dépendance à l'égard de l'approvisionnement américain et asiatique.

L'entreprise n'a pas encore précisé le montant exact de l'investissement.

M. Gelsinger a déclaré à Reuters vendredi que l'écart entre l'offre de l'Allemagne et les besoins d'Intel était trop important, mais qu'il espérait parvenir à un accord, ajoutant que sa demande était d'être compétitif en termes de coûts.

"Nous avons perdu cette industrie au profit de l'Asie, nous devons être compétitifs si nous voulons la ramener", a-t-il déclaré, ajoutant que l'investissement global pour le site serait de "dizaines de milliards de dollars".

(1 dollar = 0,9150 euro)

(Cet article a été remanié pour corriger le code de l'instrument Reuters au paragraphe 2)