INTEL : cède ses mémoires NAND à SK hynix pour 9 milliards de dollars

SK Hynix va payer 9 milliards de dollars pour les activités de mémoire NAND et de stockage d'Intel. Sur le premier semestre, ces activités ont représenté 2,8 milliards de dollars de revenus et 600 millions de dollars de résultat opérationnel. Intel a l'intention d'investir le produit de la transaction pour fournir des produits de pointe et faire progresser ses priorités de croissance à long terme, notamment l'intelligence artificielle et la 5G.Une fois reçu le feu vert des autorités pour cette transaction, Intel recevra 7 milliards de dollars. Le numéro un mondial des semi-conducteurs obtiendra le reste en 2025 lors de la clôture définitive et continuera de fabriquer jusqu'à cette date des mémoires NAND à l'usine de Dalian.