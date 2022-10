IPO: Mobileye valorisé à 17 mds de dollars pour son introduction en Bourse

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Mobileye Global a annoncé mardi soir avoir fixé son prix d'introduction en Bourse à 21 dollars par action, ce qui valorise le fabricant de systèmes pour véhicules autonomes à 17 milliards de dollars environ.

Le prix d'introduction de 21 dollars est supérieur à la fourchette indicative de prix qui se situait entre 18 et 20 dollars. Le titre sera coté à partir de mercredi au Nasdaq sous le code mnémonique MBLY.

Intel, qui possède des actions de classe B, restera l'actionnaire majoritaire de Mobileye, avec plus de 99% des droits de vote à l'issue de l'opération. Le fabricant de semi-conducteurs a racheté Mobileye en 2017 pour 15,3 milliards de dollars.

Selon un document déposé auprès de l'autorité boursière américaine, la Securities & Echange Commission (SEC), la semaine dernière, les sociétés d'investissement Baillie Gifford et Norges Bank Investment Management prévoient d'acheter pour 330 millions de dollars d'actions lors de l'IPO. Amnon Shashua, le directeur général de Mobileye, compte acquérir pour 10 millions de dollars d'actions au prix d'introduction et la société d'investissement General Atlantic a annoncé l'achat d'actions pour un montant de 100 millions de dollars via un placement privé, réalisé au même prix que l'IPO.

Dans son prospectus d'introduction en Bourse, Mobileye a indiqué travailler avec plus de 50 constructeurs automobiles pour des systèmes de pointe d'aide à la conduite. Au premier semestre 2022, son chiffre d'affaires s'est établi à 854 millions de dollars, pour une perte nette de 67 millions de dollars.

October 26, 2022