Intel : 30 startups rejoignent le programme Intel Ignite

Intel fait savoir que 30 nouvelles startups de technologie de pointe vont rejoindre le programme Intel Ignite dans le cadre du lancement d'un nouveau programme à Londres et de la création d'un conseil consultatif des clients.



'Nous avons eu plus de 800 startups qui ont postulé pour notre programme d'accélération pour la cohorte de printemps. Nous en avons choisi 30 au total en Israël, en Europe et aux États-Unis. Ces startups ont recueilli en moyenne 7,1 millions de dollars de financement', précise Tzahi Weisfeld, vice-président d'Intel et directeur général d'Intel Ignite



'Avec la création de ce conseil consultatif, nous espérons créer une communauté de pollinisation croisée pour le mentorat et les collaborations commerciales, tout en nous tenant au courant des tendances du marché et des technologies émergentes', a ajouté Motti Finkelstein, vice-président d'Intel, responsable de la transformation numérique et président du conseil consultatif des clients d'Intel Ignite.





