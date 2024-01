Intel Corporation a annoncé la nomination de Justin Hotard au poste de vice-président exécutif et directeur général de son groupe Data Center and AI (DCAI), à compter du 1er février. Il rejoint Intel avec plus de 20 ans d'expérience dans la conduite de la transformation et de la croissance des activités informatiques et des centres de données, et est un leader dans la fourniture de systèmes d'IA évolutifs pour l'entreprise. M. Hotard deviendra membre de l'équipe dirigeante d'Intel et rendra compte directement au PDG Pat Gelsinger. Il sera responsable de la suite de produits pour centres de données d'Intel couvrant l'entreprise et le cloud, y compris la famille de processeurs Intel® Xeon®, les processeurs graphiques (GPU) et les accélérateurs.

Il jouera également un rôle essentiel dans la réalisation de la mission de l'entreprise, qui est d'introduire l'IA partout. Plus récemment, M. Hotard a occupé le poste de vice-président exécutif et directeur général de l'informatique haute performance, de l'IA et des laboratoires chez Hewlett Packard Enterprise (HPE). Chez HPE, il était chargé de fournir des capacités d'IA aux clients qui s'attaquent à certains des problèmes les plus complexes au monde par le biais de charges de travail à forte intensité de données.

Il a également dirigé le groupe central de recherche appliquée de l'entreprise, Hewlett Packard Labs. Avant de rejoindre HPE en 2015, M. Hotard a été président de NCR Small Business et a occupé des postes de développement d'entreprise et d'exploitation chez Symbol Technologies et Motorola Inc. M. Hotard est titulaire d'une licence en génie électrique de l'université de l'Illinois à Urbana-Champaign et d'un master en administration des affaires de la Sloan School of Management du MIT. Il succède à Sandra Rivera qui, depuis le 1er janvier, est devenue directrice générale du Programmable Solutions Group, une activité autonome d'Intel.