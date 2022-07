Intel : La valeur du jour à Wall Street - Intel dévoile un partenariat stratégique avec le fabricant de puces MediaTek

Intel (-1,06% à 38,78 dollars) et MediaTek ont annoncé un partenariat stratégique visant à fabriquer des puces utilisant les technologies de processus avancées d'Intel Foundry Services (IFS). MediaTek utilisera Intel Foundry Services pour fabriquer de nouvelles puces pour une gamme d'appareils de périphérie intelligents.



" En tant que l'un des principaux concepteurs de puces sans usine au monde, alimentant plus de 2 milliards de dispositifs par an, MediaTek est un partenaire formidable pour IFS alors que nous entrons dans notre prochaine phase de croissance", a déclaré Randhir Thakur, président d'IFS.



"Nous avons la bonne combinaison de technologie de processus avancée et de capacité géographiquement diversifiée pour aider MediaTek à fournir le prochain milliard d'appareils connectés à travers une gamme d'applications."



Le groupe dévoilera ses résultats du deuxième trimestre le 28 juillet après la clôture du marché.



Fin avril, le numéro un mondial des semi-conducteurs avait dévoilé des perspectives décevantes pour le deuxième trimestre. La firme de Santa Clara (Californie) vise sur le trimestre en cours sur un bénéfice par action ajusté de 70 cents et des revenus ajustés de 18 milliards de dollars. Le marché cible respectivement 69 cents et 17,92 milliards de dollars.