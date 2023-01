Intel : a présenté ses processeurs mobiles de 13e génération

A l'occasion du CES de Las Vegas, Intel a présenté hier ses processeurs mobiles Intel® Core™ de 13e génération censés apporter 'des performances et des expériences supérieures aux plates-formes mobiles'.



32 nouveaux processeurs mobiles Intel Core de 13e génération ont été présentés, avec une riche suite de fonctionnalités et de capacités pour tous les segments d'ordinateurs portables.



'Grâce à nos technologies de pointe et à notre écosystème de partenaires mondial inégalé, les utilisateurs peuvent s'attendre à une expérience mobile de haut niveau (...) afin qu'ils puissent jouer ou créer de n'importe où', a déclaré Michelle Johnston Holthaus, vice-présidente exécutive et directrice générale du groupe Client Computing chez Intel.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.