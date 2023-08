Le fabricant d'outils de conception de puces Synopsys a signé un accord pour apporter ses éléments techniques à la fabrication en sous-traitance avancée proposée par Intel, ont annoncé les deux sociétés lundi.

L'accord porte sur la propriété intellectuelle détenue par Synopsys, qui est utilisée comme composants prêts à l'emploi pour les concepteurs de puces visant à accélérer le processus. Les deux entreprises ont déclaré que Synopsys offrirait un portefeuille de conceptions qui fonctionneront avec les capacités de fabrication avancées d'Intel, à savoir Intel 3 et Intel 18A.

Intel et Synopsys ont déclaré qu'un cadre était en place pour rendre la propriété intellectuelle disponible sur les futurs processus de fabrication.

Les entreprises n'ont pas divulgué les conditions financières de l'accord.

Le processus 18A d'Intel est remarquable car l'entreprise prévoit d'introduire une nouvelle génération de transistors qui amélioreront encore les performances des puces.

Le partenariat entre Intel et Synopsys est une étape importante pour Intel Foundry Services (IFS), son activité de fabrication sous contrat, qui doit devenir une alternative viable à Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ou Samsung Electronics Co Ltd .

"C'est une brique dans la fondation d'IFS pour gagner en crédibilité en tant que fournisseur de semi-conducteurs de pointe", a déclaré Steve Leibson, un analyste de Tirias Research. "Si vous n'avez pas Synopsys dans votre cour, vous ne serez pas pris au sérieux.

Intel a lancé IFS en 2021 et a déclaré un chiffre d'affaires de 232 millions de dollars au deuxième trimestre de cette année. (Reportage de Max A. Cherney à San Francisco Rédaction de Marguerita Choy)