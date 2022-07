Intel : atteint une empreinte d'eau positive dans trois pays

Intel annonce que ses activités aux États-Unis, au Costa Rica et en Inde sont officiellement positives en matière de consommation d'eau: dans ces pays, Intel restaure et restitue plus d'eau douce qu'elle n'en absorbe.



'Nous avons atteint une eau nette positive dans ces trois pays, grâce à de solides partenariats avec des organisations environnementales à but non lucratif et des gouvernements locaux, et grâce à nos investissements dans la gestion de l'eau', indique Todd Brady, directeur du développement durable d'Intel et vice-président des affaires publiques mondiales.



'Maintenant nous nous concentrons sur l'atteinte d'une eau nette positive dans les emplacements restants où nous opérons', ajoute le responsable.



