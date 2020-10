Intel : cession de l'activité NAND à SK hynix

20/10/2020 | 12:11

Intel fait part d'un accord avec le groupe sud-coréen SK hynix pour lui céder son activité stockage et mémoires NAND, moyennant neuf milliards de dollars. Ils espèrent obtenir le feu vert des autorités gouvernementales vers la fin 2021.



La transaction comprend les activités NAND SSD, composants et tranches NAND, ainsi que le site de fabrication de mémoires NAND de Dalian, en Chine. Intel conservera toutefois son activité distincte Intel Optane.



Le géant des microprocesseurs a l'intention d'investir les recettes de la transaction pour 'réaliser des produits leaders et faire avancer ses priorités de croissance à long terme', dont l'intelligence artificielle et les réseaux 5G.



