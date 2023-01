Intel : déçoit à toux les niveaux

Intel est attendu en forte baisse à Wall Street du fait de perspectives extrêmement décevantes. Au quatrième trimestre, le numéro un mondial des semi-conducteurs a essuyé une perte nette de 664 millions de dollars, soit – 16 cents par action, contre un profit de 4,62 milliards de dollars représentant 1,13 dollar par titre, un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est, lui, ressorti à 10 cents, un niveau inférieur au consensus de 19 cents. Le chiffre d'affaires a reculé de 32% à 14 milliards de dollars.



Il a baissé de 28% en données ajustées à 14 milliards de dollars, à comparer avec un consensus de 14,5 milliards de dollars.



Ces résultats se combinent à des perspectives bien plus dégradées que prévu. La firme de Santa Clara (Californie) vise une perte par action ajustée de 15 cents et des revenus compris entre 10,5 et 11,5 milliards de dollars au premier trimestre. Le consensus Bloomberg s'élève à respectivement + 25 cents et 14 milliards de dollars.



Le groupe avait annoncé en octobre viser 10 milliards de dollars d'économies d'ici 2025. Intel a précisé hier qu'il réduirait ses coûts de 3 milliards de dollars cette année et de préparant le terrain pour une réduction de 8 à 10 milliards de dollars en 2025.



En novembre, JPMorgan a repris le suivi du fabricant de semi-conducteurs à Sous-pondérer. Son constat était sans appel : " Après plusieurs années de perte de parts de marché dans les processeurs pour serveurs au profit d'AMD et d'erreurs continues dans l'exécution, nous pensons qu'il faudra plusieurs années avant qu'Intel soit en mesure d'inverser la tendance et de reprendre le leadership technologique dans l'espoir de regagner des parts de marché ".