Intel devient la dernière entreprise technologique occidentale à suspendre ses activités en Russie

Le fabricant de puces américain Intel Corp a déclaré mardi qu'il avait suspendu ses opérations commerciales en Russie, rejoignant ainsi une série d'entreprises qui ont quitté le pays suite à l'invasion de l'Ukraine.

La société, qui avait suspendu le mois dernier ses livraisons à ses clients en Russie et en Biélorussie, a déclaré avoir mis en place des mesures de continuité des activités afin de minimiser les perturbations de ses opérations mondiales.

"Intel continue de se joindre à la communauté mondiale pour condamner la guerre de la Russie contre l'Ukraine et appeler à un retour rapide à la paix", a déclaré la société.

International Business Machines Corp avait également suspendu ses livraisons, l'Ukraine ayant exhorté les entreprises américaines spécialisées dans l'informatique en nuage et les logiciels à cesser toute activité avec la Russie.

Les serveurs d'IBM, de Dell Technologies Inc et de Hewlett Packard Enterprise Co sont en tête du marché russe, où les entreprises et les agences gouvernementales se sont appuyées sur la technologie développée par l'Occident comme base de leurs systèmes informatiques détenus et exploités.