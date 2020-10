Intel : dévisse au lendemain de ses trimestriels

23/10/2020 | 15:44

Intel dévisse de 11% sur les premiers échanges à Wall Street, malgré un BPA ajusté trimestriel globalement conforme aux attentes, à 1,11 dollar, et un léger relèvement de son objectif de BPA ajusté pour 2020 à 4,90 dollars, au lieu de 4,85 dollars.



'Les ventes dans le pôle données (DCG) ont manqué les attentes (contribuant à une marge brute décevante) avec un affaiblissement significatif des ventes aux entreprises et aux administrations', souligne Wedbush en réaction à cette publication de jeudi soir.



'De plus le groupe prévoit une nouvelle détérioration dans ce segment, et la faiblesse du pôle données devrait encore peser sur la marge brute d'Intel', ajoute le broker, qui réaffirme son opinion 'sous-performance' avec un objectif de cours abaissé de 51 à 48 dollars.



