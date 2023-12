Intel : dopé par un relèvement de recommandation de BofA

Le titre Intel signe de nouveau la plus forte hausse de l'indice Dow Jones vendredi matin, profitant du relèvement de la recommandation de Bank of America.



Vers 10h30, le titre s'adjuge 3%, alors que le Dow perd 0,1% et que l'indice sectoriel des semi-conducteurs, le SOX, avance de 1,1%.



Dans une note sectorielle, BofA indique avoir relevé son conseil sur le fabricant de puces de 'sous-performance' à 'neutre' et porté son objectif de cours de 32 à 50 dollars, soit un potentiel d'appréciation de 9%.



S'il se montre sceptique sur les activités du groupe dans les processeurs pour PC et serveurs, le bureau d'études dit s'attendre à une accélération de la croissance dans l'automobile, grâce à sa filiale Mobileye, et dans l'activité de fonderie, qui consiste à assembler des composants pour d'autres entreprises.



Surtout, BofA dit aujourd'hui constater une sous-valorisation des actifs-clé d'Intel sur la base d'une méthodologie de la somme des parties, un phénomène qui pourrait être partiellement comblé avec la scission à venir de sa division de puces programmables, prévue pour le début 2024.



Intel avait déjà progressé de 1,4% hier suite à la présentation de ses dernières avancées dans l'IA à l'occasion de la journée 'AI Everywhere' organisée à New York.



En Bourse, le titre a grimpé de 70% cette année, surperformant à la fois le Dow Jones (+12%) et le Nasdaq (+41%).



