Intel Corp. a annoncé mardi qu'elle collaborerait avec le fabricant suédois d'équipements de télécommunications Ericsson pour fabriquer une puce personnalisée pour les équipements de réseau 5G d'Ericsson, en utilisant la technologie de fabrication la plus avancée qu'Intel ait divulguée.

Intel a perdu son avance dans la fabrication des semi-conducteurs les plus petits et les plus économes en énergie au profit de rivaux tels que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. L'un des éléments clés du plan du directeur général d'Intel, Pat Gelsinger, annoncé en 2021 pour reprendre cette avance et redresser l'entreprise, a été de regrouper en quatre ans cinq générations de progrès dans la fabrication des puces.

Intel a déclaré que la nouvelle puce Ericsson utilisera la technologie de fabrication "18A" d'Intel et qu'il s'agit de l'une des premières puces de clients extérieurs à Intel à utiliser cette technologie.

Intel et Ericsson n'ont pas donné de détails sur la date de commercialisation de la puce, mais Intel a déjà déclaré que sa technologie de fabrication 18A serait prête d'ici 2025. (Reportage de Stephen Nellis à San Francisco, édition de Nick Zieminski)