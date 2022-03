Intel : fait acquisition de Granulate Cloud Solutions

Intel Corporation a annoncé aujourd'hui un accord portant sur l'acquisition de Granulate Cloud Solutions, un développeur israélien de logiciels d'optimisation continue en temps réel.



'Les clients d'aujourd'hui dans le cloud et les centres de données exigent des logiciels évolutifs et de hautes performances afin de pouvoir tirer le meilleur parti de leurs équipements', a déclaré Sandra Rivera, vice-présidente exécutive et directrice générale du groupe Datacenter et IA chez Intel.



L'acquisition de Granulate aidera ainsi les clients du cloud et des centres de données à maximiser les performances et à réduire les coûts d'infrastructure et de cloud.



Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.



