Intel : investit plus de 20 milliards de dollars pour 2 sites de production de puces dans l'Ohio

Intel a annoncé aujourd'hui son intention de réaliser un investissement initial de plus de 20 milliards de dollars dans la construction de deux nouvelles usines de puces dans l'Ohio. " Cet investissement permettra de stimuler la production pour répondre à la demande croissante de semi-conducteurs avancés, alimentant une nouvelle génération de produits innovants d'Intel et répondant aux besoins des clients de la fonderie ", a souligné le fabricant de semi-conducteurs. La production devrait être mise en service en 2025.



La phase initiale du projet devrait permettre de créer 3 000 emplois chez Intel et 7 000 emplois pendant la construction, et de soutenir des dizaines de milliers d'emplois locaux supplémentaires à long terme dans un vaste écosystème de fournisseurs et de partenaires.



Intel répond ainsi à la pénurie actuelle de semi-conducteurs.