Intel : la filiale Mobileye lance son IPO

Intel a annoncé lundi que sa filiale automobile Mobileye avait déposé un formulaire d'entrée en Bourse 'S-1' auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).



Dans son communiqué, le fabricant de puces note que cette déclaration d'enregistrement 'confidentielle' concerne un projet de cotation d'actions ordinaires nouvelles, dont le montant et le prix d'introduction n'ont pas encore été déterminés.



Intel précise que le projet d'introduction en Bourse de Mobileye reste soumis à la finalisation de la procédure initiée par la SEC, ainsi qu'aux conditions de marché.



Mobileye est la filiale d'Intel spécialisée dans le développement de la vision artificielle, de l'analyse de données et de la cartographie pour les systèmes avancés d'aide à la conduite.



Ses algorithmes et ses puces effectuent notamment des interprétations détaillées du champ visuel afin d'anticiper les éventuelles collisions avec les véhicules, piétons et cyclistes.



