Intel : la nouvelle 'fab' irlandaise démarre, le titre grimpe

Le 29 septembre 2023

Intel a annoncé vendredi le démarrage de la production sur sa nouvelle usine de Leixlip (Irlande), appelée à donner naissance aux produits issus de sa technologie de nouvelle génération, baptisée 'Intel 4'.



Le fabricant de semi-conducteurs souligne que son site est équipé des dernières machines de lithographie extrême ultraviolet (EUV), une première en ce qui concerne la production de puces à grandes échelles en Europe.



Le groupe californien rappelle que cette 'fab' doit jouer un rôle important dans la mise sur le marché de ses prochains processeurs Intel Core Ultra, répondant au nom de code Meteor Lake, et des futurs Intel Xeon, dont lla commercialisation est prévue en 2024.



Plus globalement, Intel souligne que les systèmes de lithographie extrême ultraviolet doivent lui permettre de parvenir à son objectif d'atteindre cinq nodes de gravure en quatre ans et de redevenir le leader mondial en matière de procédés de fabrication de puces d'ici à 2025.



Au-delà de la mise en service de sa 'Fab 34' irlandaise, la société dit également beaucoup miser sur son projet d'usine de Magdebourg (Allemagne) et son installation d'essai de Wroclaw (Pologne), avec l'objectif de créer un véritable écosystème européen dans les semi-conducteurs.



Intel explique que la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement solide est indispensable face à l'émergence de nouvelles technologies dans l'IA, les télécoms, les centres de données ou l'automobile.



Le campus de Leixlip se veut par ailleurs exemplaire en matière d'impact écologique, avec 100% de son électricité tirée des énergies renouvelables, le retour de 88% de l'eau utilisée vers la rivière Liffey et un taux de seulement 0,6% de ses déchets vers des décharges.



Suite à ces annonces, le titre Intel grimpait de vendredi à Wall Street, signant l'une des plus fortes progressions d'un indice Dow Jones en hausse de 0,4%.



