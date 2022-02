Intel lance une puce blockchain pour exploiter le boom des cryptomonnaies

La puce sera expédiée dans le courant de l'année et les premiers clients comprennent Block Inc, l'entreprise dirigée par Jack Dorsey qui a récemment changé son nom de Square Inc pour souligner son intérêt croissant pour la blockchain.

Les blockchains sont des grands livres publics qui conservent les enregistrements des transactions sur un réseau d'ordinateurs et ont pris de l'importance ces dernières années. Leur essor a également déclenché un buzz autour de mots comme "Web.3" et "NFT" qui vantent la décentralisation des technologies.

Intel a déclaré que sa puce est un "accélérateur" économe en énergie, conçu pour accélérer les tâches de la blockchain qui nécessitent une énorme puissance de calcul et consomment donc beaucoup d'énergie.

Le concepteur de puces Nvidia Corp, dont les cartes graphiques sont largement utilisées pour les activités de minage, dispose également d'une puce distincte destinée au minage d'Ethereum.

Afin de renforcer sa présence dans cet espace, Intel a également créé un nouveau segment appelé Custom Compute Group au sein de son unité commerciale Accelerated Computing Systems and Graphics.