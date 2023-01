Intel : le BPA ajusté recule de 92% au 4e trimestre

Intel publie un chiffre d'affaires ajusté de 14 Mds$ au titre du 4e trimestre 2022, en recul de 28% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le bénéfice net ajusté recule de 92% dans le même temps, passant de 4,7 à 0,7 milliard d'euros. Par conséquent, le BPA ajusté recule également de 92% au 4e trimestre, à 0,1$ contre 1,15$ il y a douze mois.



' Au 4e trimestre, nous avons pris des mesures pour redimensionner l'organisation et rationaliser nos investissements, en donnant la priorité à des domaines dans lesquels nous pouvons offrir la plus grande valeur à long terme ', a déclaré David Zinsner, directeur financier d'Intel.



La société a aussi fait savoir que son conseil d'administration avait fixé un dividende trimestriel de 0,365 $.



Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires ajusté d'Intel ressort à 63,1 Mds$ (-16%). Le bénéfice net ajusté s'établit à 7,6 Mds$ (loin des 21,7 Mds$ enregistrés en 2021) et le BPA annuel ajusté à 1,84$ (-65%).



Au titre du 1er trimestre 2023, Intel anticipe un chiffre d'affaires ajusté compris entre 10,5 et 11,5 Mds$, et un BPA ajusté de -0,15$.



