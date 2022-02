Intel : le titre surnage après un relèvement d'opinion

Intel enregistrait la deuxième plus forte hausse de l'indice Dow Jones mercredi en début de séance à Wall Street, en réaction à un relèvement de recommandation des analystes de Raymond James.



Avec une hausse de presque 2% après un peu plus d'une heure d'échanges, le titre permet de limiter la baisse du Dow, qui perd actuellement 0,2%.



Dans une note publiée dans la matinée, Raymond James indique être passé à 'performance de marché' sur le géant des processeurs, contre une opinion 'sous-performance' jusqu'ici.



Dans son étude, l'intermédiaire souligne que la politique d'investissement ambitieuse récemment dévoilée par le groupe californien présente un certain nombre de risques, avec une issue qui apparaît très hypothétique à horizon 2025.



'Néanmoins, avec un cours de Bourse qui a perdu 30% depuis notre dégradation du début 2021 (contre un gain de 4% pour l'indice SOX) et avec une barre remise à niveau pour ce qui concerne le cash flow, nous avons bonne confiance dans le fait que le titre ne sous-performera pas davantage, notamment dans l'optique d'un retournement du secteur', indique-t-il.



Le titre Intel accuse un repli de plus de 13% depuis le début de l'année, soit un recul plus important que celui du Dow Jones (-7%) mais en ligne avec la baisse du Nasdaq.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.