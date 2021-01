Intel : les actions s'envolent, nomination d'un nouveau DG

Les actions d'Intel s'envolent après la nomination d'un nouveau directeur général, une décision qui, selon certains, pourrait entraîner une sorte de changement stratégique. Les actions d'Intel font un bond de plus de 8 % sur le Nasdaq.



Intel a nommé ce matin l'actuel PDG de VMWare, Pat Gelsinger, au poste de directeur général, succédant ainsi à Bob Swan qui avait été nommé DG l'année dernière après avoir assuré l'intérim de la société lorsque Brian Krzanich a quitté brusquement le groupe.



Pat Gelsinger revient chez Intel en tant que DG après avoir rejoint la société à l'âge de 18 ans, tout juste sorti du Lincoln Technical Institute. Il a passé 30 ans chez Intel, et a été le tout premier directeur de la technologie de la société entre 2000 et 2005.



'Nous pensons que les actions d'Intel réagissent positivement aux signes de changement ou d'orientation stratégique', a déclaré Aaron Rakers, analyste chez Wells Fargo.



'Cependant, nous nous demandons si un changement de DG pourrait limiter/retarder l'annonce de changements opérationnels stratégiques significatifs - attendus la semaine prochaine', a déclaré l'analyste.



Aaron Rakers estime que la nomination de Pat Gelsinger au poste de DG est une bonne nouvelle en raison de son expérience antérieure chez Intel et de son expérience à la fois dans le domaine des affaires et de l'ingénierie.



L'arrivée de Pat Gelsinger a apparemment fait naître des rumeurs selon lesquelles Intel pourrait se séparer de la fabrication de puces, une décision que les analystes de Wall Street appellent de leurs voeux depuis longtemps.



