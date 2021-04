Intel : La valeur du jour à Wall Street - INTEL lesté par la faiblesse des puces pour centres de données

Intel est cantonné à la dernière place de l'indice Dow Jones, reculant de 6,30% à 58,63 dollars. Si le numéro un mondial des semi-conducteurs a présenté hier soir des profits plus élevés que prévu, il doit cette performance à la résurgence du PC provoquée par le boom du travail à domicile. Mais les investisseurs retiennent surtout la contreperformance de la division puces pour centres de données, particulièrement rentable, même si cette dernière souffre de la hausse des investissements ce trimestre.



Au premier trimestre, le numéro un mondial des semi-conducteurs a vu son bénéfice net chuter de 41% à 3,4 milliards de dollars, soit 82 cents par action. Il a été pénalisé par une charge liée à litige avec VLSI. Le bénéfice par action ajusté est, lui, ressorti à 1,39 dollar, dépassant le consensus Refinitiv s'élevant à 1,15 dollar.



Le chiffre d'affaires a reculé de 1% à 19,7 milliards de dollars. Il est stable en données ajustées de la prochaine cession des activités de mémoires informatiques à 18,6 milliards de dollars alors que le marché visait 17,89 milliards de dollars.



L'activité a été soutenue par les puces pour PC, en augmentation de 8% à 10,6 milliards de dollars alors que Wall Street prévoyait 10 milliards. Elle a été tirée par les processeurs destinés aux portables (+19%), qui ont atteint un volume record.



Principale déception de cette publication, la division puces pour serveur (qui est la plus rentable) a enregistré une chute de 20 % de ses ventes à 5,6 milliards de dollars. Wall Street était plus optimiste et ciblait 5,9 milliards de dollars. Elles ont été affaiblies par une chute de 14% du prix de vente moyen et de 13% des volumes.

Intel est confronté à la faiblesse des commandes en provenance de fournisseurs de cloud : - 29%. Comme l'explique JPMorgan, ces derniers sont en " phase de digestion " après leurs fortes commandes. Le groupe fait aussi face à une concurrence plus affutée, dont celle d'AMD.



Intel a pourtant signalé une reprise de la demande des entreprises et des gouvernements. Ses objectifs sont d'ailleurs globalement en ligne avec les attentes.



La firme de Santa Clara (Californie) table sur un bénéfice par action ajusté de 4,60 dollars sur l'année, dont 1,05 dollar au deuxième trimestre. Le marché vise respectivement 4,58 dollars et 1,09 dollar.

Le revenu ajusté est lui anticipé à respectivement 72,5 milliards de dollars et 17,8 milliards de dollars. Les analystes ciblent en moyenne 72,32 milliards de dollars et 17,59 milliards de dollars.