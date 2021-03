Intel : investit 20 Mds$ pour deux usines de semi-conducteurs

Dans le cadre de la stratégie d'entreprise 'IDM 2.0.', Pat Gelsinger, le directeur général d'Intel, a annoncé un investissement de 20 milliards de dollars pour la construction de deux usines de semi-conducteurs dans l'Arizona.



Ces usines permettront de répondre aux exigences croissantes des clients actuels d'Intel, et de fournir de nouvelles capacités de production de semi-conducteurs.



Le patron a aussi annoncé la création d'une nouvelle division 'Intel Foundry Services' afin de fournir les Etats-Unis et l'Europe avec cette branche de services dédiées aux fonderies, ces usines spécialisées dans les matériaux semi-conducteurs.



Alors qu'Intel dispose d'un réseau mondial d'usines internes lui permettant de fabriquer à grande échelle, le dirigeant a réaffirmé la volonté de l'entreprise de continuer à fabriquer la majorité de ses produits en interne.



Pat Gelsinger compte en même temps renforcer le recours aux sous-traitants afin de 'gagner en flexibilité et en taille'.





