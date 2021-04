Intel : lance sa nouvelle plateforme de data center

Intel annonce avoir lancé 'sa plate-forme de centre de données (data center) la plus avancée et la plus performante, optimisée pour alimenter la plus large gamme de charges de travail du secteur, du cloud au réseau en passant par la périphérie intelligente'.



La plateforme s'appuie notamment sur les nouveaux processeurs évolutifs Intel Xeon de 3e génération, permettant aux clients de tirer parti de la puissance de l'IA.



Les nouveaux processeurs évolutifs Intel Xeon de 3e génération offrent en effet 'une augmentation significative' des performances par rapport à la génération précédente, assure Intel.



