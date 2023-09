Intel Corporation est le 1er fabricant mondial de semi-conducteurs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits adjacents (50,1%) : accélérateurs, plaques de silicium, cartes, produits de connectivité, modems cellulaires, contrôleurs Ethernet, composants de réseaux, produits de stockage, etc. ; - produits pour architectures informatiques (49,9%) : microprocesseurs (marques Pentium, Intel Xeon, etc.), puces et cartes mères destinés aux ordinateurs, aux serveurs, aux stations de travail, aux agendas électroniques de poches, aux Internet des Objets, aux architectures graphiques, aux infrastructures de communication. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. La répartition géographique du CA (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Etats-Unis (26,2%), Chine (27,2%), Singapour (15,3%), Taiwan (13,1%) et autres (18,2%).