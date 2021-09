Intel : partenariat de R&D avec Juniper Networks

Intel annonce aujourd'hui une collaboration avec Juniper Networks dans le cadre du développement des écosystèmes de réseau d'accès radio ouvert (ORAN).



Il s'agira notamment de mettre en place un travail collaboratif de R&D avec Intel Labs afin d'améliorer l'expérience client, maximiser le retour sur investissement des opérateurs et stimuler l'innovation rapide de l'écosystème ORAN.



Cette collaboration vise aussi à 'aider les fournisseurs de services à surmonter les défis d'intégration et à accélérer la mise sur le marché des futurs déploiements', précise Intel.



