Intel : partenariat entre Helbiz et l'appli Moovit

Moovit, l'application de mobilité urbaine d'Intel, a annoncé vendredi la signature d'un partenariat avec le new-yorkais Helbiz, qui propose la location de vélos et scooters électriques en libre-service.



Aux termes de l'accord, les utilisateurs de Moovit pourront avoir accès à la flotte de Helbiz dans plus de 35 pays, dont les Etats-Unis et l'Italie, avant une extension vers des territoires comme la France ou l'Espagne dans les mois qui viennent.



Racheté par Intel en 2020, Moovit doit être allié à Mobileye, une autre filiale de mobilité du groupe américain, en vue d'accélérer l'utilisation des

transports autonomes à l'échelle mondiale.



Disponible dans 3400 villes de 112 pays différents, Moovit revendique une base de plus d'un milliard d'utilisateurs.



