Intel a renoncé à un projet d'investissement au Viêt Nam qui aurait pu presque doubler les activités du fabricant américain de puces dans ce pays, a déclaré une personne informée du projet, ce qui porte un coup aux ambitions croissantes du pays dans l'industrie des puces.

Le centre de production électronique de l'Asie du Sud-Est abrite la plus grande usine d'Intel dans le monde pour l'assemblage, l'emballage et le test des puces, et l'entreprise a misé sur la poursuite de son expansion dans ce pays, en particulier après que Joe Biden a annoncé des accords pour soutenir l'industrie des puces au Viêt Nam au cours d'une visite en septembre.

Le Viêt Nam souhaite se positionner comme une alternative à la Chine et à Taïwan, dans un contexte de risques politiques et de tensions commerciales avec les États-Unis.

Mais peu après la visite de Joe Biden, des fonctionnaires américains ont informé un groupe restreint d'hommes d'affaires et d'experts américains qu'Intel avait mis de côté son projet d'expansion, a déclaré à Reuters l'un des participants à la réunion.

La source, qui a refusé d'être nommée parce que l'information était confidentielle, a déclaré qu'Intel avait pris cette décision vers le mois de juillet.

L'entreprise n'a pas dit pourquoi elle avait annulé l'expansion, mais une deuxième source qui a assisté à deux réunions distinctes ces dernières semaines entre des entreprises américaines et des hauts fonctionnaires vietnamiens a déclaré qu'Intel avait soulevé des préoccupations concernant la stabilité de l'approvisionnement en énergie et l'excès de bureaucratie.

L'une de ces réunions a eu lieu la semaine dernière à Hanoi en présence du vice-premier ministre vietnamien Tran Luu Quang.

Interrogée sur ce projet, Intel s'est refusée à tout commentaire, mais a déclaré à Reuters : "Le Viêt Nam continuera à être un élément essentiel de nos opérations de fabrication mondiales à mesure que la demande de semi-conducteurs augmentera.

L'ambassade des États-Unis à Hanoï s'est refusée à tout commentaire. Le gouvernement vietnamien n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

La volte-face d'Intel porterait un coup aux ambitions croissantes du Viêt Nam de jouer un rôle plus important dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs. Le pays a engagé des pourparlers avec des fabricants de puces, dans l'espoir d'attirer des entreprises désireuses de diversifier leur chaîne d'approvisionnement.

La décision d'Intel intervient après l'annonce d'importants investissements en Europe en juin et les pénuries d'électricité qui ont frappé le Viêt Nam le même mois, obligeant de nombreux fabricants à suspendre temporairement leur production.

Intel développe également ses investissements dans l'emballage des puces en Malaisie, l'un des principaux rivaux du Viêt Nam en Asie du Sud-Est.

Lors de la visite de M. Biden à Hanoï, la Maison-Blanche a dévoilé de nouvelles initiatives et de nouveaux investissements de la part d'entreprises américaines spécialisées dans les puces électroniques, notamment Amkor, Synopsys et Marvell. Intel n'a pas été mentionné.

"Vous ne pouvez pas prendre pour acquis que parce qu'Intel a déjà investi ici, il investira davantage", a déclaré à Reuters Chung Seck, partenaire du cabinet d'avocats Baker & McKenzie Vietnam.

Reuters a rapporté en février qu'Intel prévoyait un nouvel investissement au Viêt Nam d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars, afin de renforcer son usine de 1,5 milliard de dollars dans le pays. Interrogée à l'époque sur cet éventuel plan d'investissement, la société Intel a déclaré à Reuters : "Le Viêt Nam est un pays important pour nous : "Le Vietnam est une partie importante de notre réseau mondial de fabrication, mais nous n'avons pas annoncé de nouveaux investissements.

Le portail officiel du gouvernement vietnamien avait mentionné des plans visant à attirer 3,3 milliards de dollars d'investissements supplémentaires de la part d'Intel, mais il a ensuite supprimé cette référence après que les médias l'ont rapportée.

Intel et d'autres multinationales ont fait pression sur le gouvernement vietnamien pour qu'il offre des aides d'une valeur de plusieurs millions de dollars lorsqu'il introduira une nouvelle taxe sur les grandes entreprises dans le cadre d'un remaniement fiscal global. Les projets relatifs à la taxe et aux subventions, qui devraient être imposés l'année prochaine, sont encore en cours de discussion. (Reportage de Francesco Guarascio @fraguarascio ; reportages complémentaires de Max Cherney à San Francisco et de Khanh Vu à Hanoi ; rédaction de Miyoung Kim et Miral Fahmy)