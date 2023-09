Le fabricant de puces Intel a déclaré vendredi qu'il avait commencé la production à haut volume en utilisant des machines de lithographie à ultraviolet extrême (EUV) dans son usine irlandaise de 18,5 milliards de dollars, qualifiant ce moment d'"historique" alors qu'il cherche à regagner du terrain sur ses rivaux.

Les outils EUV, qui sont théoriquement assez précis pour frapper le pouce d'une personne avec un pointeur laser provenant de la lune, joueront un rôle clé dans la réalisation de l'objectif d'Intel de fournir cinq générations de technologies en quatre ans, a déclaré l'entreprise américaine.

L'initiative irlandaise est la première tentative d'Intel de fabriquer des volumes importants à l'aide de la technologie EUV.

Autrefois numéro un mondial de la fabrication de puces, Intel a perdu la tête, mais affirme être en passe de la reprendre grâce à une technologie de fabrication qui, selon elle, rivalisera avec les meilleures technologies de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

"Il s'agit d'un événement marquant pour Intel et pour l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs", a déclaré Ann Kelleher, directrice générale du développement technologique chez Intel.

"Le transfert de la technologie du processus Intel 4 vers une production à haut volume en Irlande est un pas de géant vers une fabrication de pointe en Europe.

L'usine, située dans la ville de Leixlip, à l'extérieur de Dublin, est le premier site de production en grande série pour son processus de fabrication appelé Intel 4 qui utilise l'EUV. Cette technique de fabrication avancée permettra de produire la prochaine puce "Meteor Lake" destinée aux ordinateurs portables, qui ouvrira la voie aux PC à intelligence artificielle.

Intel finalise généralement les nouveaux processus de fabrication sur un site de recherche et de développement situé à Hillsboro, dans la banlieue de Portland (Oregon). Une fois fixé, Intel exporte le modèle de fabrication vers d'autres sites dans le monde, comme celui d'Irlande ou d'Arizona aux États-Unis.

Les machines EUV, fabriquées par le fabricant néerlandais ASML, sont aussi grandes qu'un autobus et coûtent environ 150 millions de dollars chacune, ce qui en fait l'un des outils les plus chers au monde.

Outre ses installations existantes en Irlande, Intel prévoit de construire un grand complexe de fabrication de puces en Allemagne et une installation d'assemblage et de test de semi-conducteurs en Pologne. Ces nouveaux sites bénéficieront d'un assouplissement des règles de financement et de subventions dans l'Union européenne, qui cherche à réduire sa dépendance à l'égard des États-Unis et de l'Asie.

Les trois installations contribueront à créer une chaîne de valeur de fabrication de semi-conducteurs avancés de bout en bout, la première du genre en Europe, a déclaré Intel.

La nouvelle usine doublera la surface de production d'Intel en Irlande, où l'entreprise est l'un des plus grands employeurs multinationaux du pays avec 4 900 personnes, soit environ la moitié de sa main-d'œuvre européenne. L'entreprise prévoit d'y créer 1 600 emplois supplémentaires au fil du temps. (Reportage de Padraic Halpin à Dublin, Irlande, et de Max A. Cherney à San Francisco. Cherney à San Francisco ; rédaction de David Gregorio)