Intel : un nouveau patron pour les centres de données et l'IA

Intel a annoncé jeudi la nomination de Justin Hotard à la tête de sa branche dédiée aux centres de données et à l'intelligence artificielle, en remplacement d'Arun Subramaniyan, parti prendre la direction de la nouvelle filiale entièrement consacrée à l'IA.



Cet ancien cadre de HPE sera responsable, dans ses nouvelles fonctions, de la famille de processeurs Xeon, des puces graphiques (GPU) et des accélérateurs pour le calcul haute performance (HPC).



Il devra aussi jouer un rôle dans la mise en oeuvre de la stratégie 'AI everywhere' (l'IA partout) dévoilée par le fabricant de semi-conducteurs.



Justin Hotard rejoindra par ailleurs le comité exécutif du groupe, sous la houlette du directeur général Pat Gelsinger.



Intel avait annoncé hier son intention d'accélérer son développement dans l'intelligence artificielle (IA) via la création d'une filiale dédiée, avec le soutien du fonds d'investissement DigitalBridge.



L'entité, baptisée 'Articul8', se concentrera sur les logiciels d'IA générative à partir des technologies et de la propriété intellectuelle que le groupe californien s'est constitué au cours de deux années d'incubation.



