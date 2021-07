Intel : une administratrice indépendante rejoint le conseil

Le conseil d'administration d'Intel a annoncé lundi la nomination en tant qu'administratrice indépendante d'Andrea Goldsmith, une doyenne de l'université de Princeton.



Dans un communiqué paru dans la nuit, Omar Ishrak, le président du conseil, salue l'arrivée d'une professeure, ingénieure, inventeuse et entrepreneuse reconnue dans le domaine des télécommunications sans fil.



Agée de 57 ans, Goldsmith a enseigné pendant plus de 20 ans à l'université de Stanford avant de devenir l'an dernier la doyenne du département d'ingénierie et de sciences appliquées de Princeton.



Avec cette nomination, le conseil d'administration d'Intel sera désormais composé de 40% de femmes et de 30% de personnalités issues de la diversité.



