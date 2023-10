Le fabricant de puces Intel a déclaré mardi qu'il prévoyait d'exploiter son unité de puces programmables en tant qu'entreprise autonome à partir de janvier de l'année prochaine, et qu'il prévoyait d'organiser une offre publique de vente pour les actions de l'entreprise au cours des deux ou trois prochaines années.

Intel a acquis cette activité lors du rachat d'Altera pour 16,7 milliards de dollars en 2015. Les puces programmables se situent entre les puces à usage général d'Intel et les puces conçues pour une tâche unique. Elles sont utilisées dans tous les domaines, du cryptage des données aux équipements de télécommunications sans fil 5G.

Intel a déclaré que Sandra Rivera, une ancienne d'Intel, supervisera la nouvelle unité, qui continuera à utiliser l'usine d'Intel pour fabriquer ses puces. Intel a déclaré avoir entamé "une recherche interne et externe approfondie" pour remplacer Sandra Rivera, qui supervise actuellement les activités de l'entreprise dans le domaine des centres de données et des puces d'intelligence artificielle, en concurrence avec Nvidia et Advanced Micro Devices. (Reportage de Stephen Nellis à San Francisco et de Samrhitha Arunasalam à Bengaluru ; Rédaction de Shilpi Majumdar et David Gregorio)