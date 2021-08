Intel : vers le refroidissement par immersion, avec Submer

Intel annonce une collaboration avec Submer afin de codévelopper le 'Precision Immersion Cooling Fluid Cloud', soit un système de fluide de refroidissement par immersion de précision, destiné à être utilisé au sein des centres de données de nouvelle génération.



La collaboration d'Intel et de Submer devrait contribuer à accélérer l'adoption du refroidissement par immersion par les normes de l'industrie, précise Intel.



' Les innovations récentes dans les techniques de refroidissement par immersion contribuent à améliorer considérablement l'efficacité énergétique des centres de données et permettent aux organisations d'atteindre leurs objectifs de développement durable', a commenté Mohan Kumar, du Datacenter et du groupe d'IA chez Intel.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.