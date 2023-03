Intel veut 5 milliards de dollars de subventions supplémentaires en Allemagne pour son usine de fabrication de puces - Bloomberg News

Le fabricant américain de puces a reporté l'année dernière la construction de l'usine de Magdebourg - pour laquelle il avait conclu un accord de 6,8 milliards d'euros de subventions gouvernementales, sous réserve de l'approbation de la Commission européenne - en raison des vents contraires de l'économie et cherche maintenant à obtenir une aide supplémentaire, selon le rapport de mardi.

Intel n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

En mars 2022, la société a choisi l'Allemagne comme site d'un nouveau complexe de fabrication de puces, dans le cadre d'une campagne d'investissement de 88 milliards de dollars à travers l'Europe, qui comprenait l'agrandissement d'une usine existante en Irlande, la création d'un centre de conception et de recherche en France et d'un site d'emballage et d'assemblage en Italie.

Les dépenses initiales étaient alors estimées à 33 milliards d'euros, dont 17 milliards d'euros en Allemagne. Toutefois, selon Bloomberg News, Intel s'attend désormais à dépenser 30 milliards d'euros pour son projet en Allemagne.

Intel s'attendait à ce qu'environ 40 % de son projet allemand soit subventionné, dans le cadre du Chips Act de l'UE, mais est désormais également ouvert à d'autres sources d'aide gouvernementale, y compris des allègements fiscaux ou des subventions énergétiques, a ajouté le rapport.

L'expansion en Irlande et en France, quant à elle, reste largement sur la bonne voie, ont déclaré ces personnes à Bloomberg News.

(1 dollar = 0,9478 euro)