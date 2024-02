Un consortium mondial de groupes de l'industrie des semi-conducteurs a demandé à l'Inde de reconsidérer son projet d'imposer des droits de douane sur le commerce électronique transfrontalier et les transferts de données lors d'une prochaine réunion sur le commerce mondial, avertissant que la position de l'Inde étoufferait son propre secteur de la conception de puces.

Des ministres du monde entier se réunissent à Abu Dhabi au début de la semaine prochaine dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce pour tenter d'examiner plusieurs questions liées au commerce, notamment la prolongation d'un moratoire en vigueur depuis 1998 sur l'application de droits de douane sur les transmissions électroniques.

Des pays en développement comme l'Inde, l'Afrique du Sud et l'Indonésie devraient s'opposer aux efforts des États-Unis et de l'Europe pour prolonger le moratoire. Si aucun accord n'est conclu, le moratoire expirera cette année.

Le Conseil mondial des semi-conducteurs (WSC) a écrit jeudi au Premier ministre indien, Narendra Modi, que l'abandon du moratoire entraînerait l'imposition de droits de douane sur le commerce électronique et un nombre incalculable de transferts de données relatives à la conception des puces entre les pays, ce qui augmenterait les coûts et aggraverait la pénurie de puces.

Le secteur des puces est un élément clé du programme de M. Modi visant à stimuler la croissance économique de l'Inde, avec un programme d'incitation de 10 milliards de dollars mis en place pour stimuler l'industrie.

Les droits sur les transferts de données "entraveraient également les efforts de l'Inde pour faire progresser son industrie des semi-conducteurs et attirer les investissements dans ce secteur, d'autant plus que plus de 20 % de la main-d'œuvre mondiale dans le domaine de la conception des semi-conducteurs est basée en Inde", a écrit le groupe dans sa lettre, dont Reuters a pu consulter une copie.

Le bureau du premier ministre n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le WSC regroupe des associations de l'industrie des puces dans des régions telles que les États-Unis et la Chine, qui représentent des piliers de l'industrie des puces tels que Qualcomm, Intel, AMD et Nvidia.

New Delhi a déclaré que les biens physiques tels que les livres et les vidéos, autrefois régis par les règles tarifaires traditionnelles, étaient désormais disponibles en tant que services numériques et devaient être soumis à des droits de douane. L'Inde soutient que les pays en développement sont confrontés à une perte massive de revenus potentiels en raison de l'augmentation des importations en provenance des pays développés.

Dans sa lettre, le CSM a également invité l'Inde à œuvrer en faveur d'un accord de l'OMC visant à interdire de manière permanente aux pays de soumettre les données et les outils numériques transfrontaliers à des droits de douane et à des procédures.

Le soutien de l'Inde au renouvellement du moratoire "enverra un signal fort aux entreprises de semi-conducteurs que l'Inde est un environnement propice aux investissements", a écrit le groupe. (Rapport de Munsif Vengattil à Bengaluru)