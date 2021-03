La valeur du jour à Wall Street - INTEL : le nouveau patron Pat Gelsinger donne son impulsion

Intel a fait flèche de tout bois hier en termes d'annonces. Le numéro un mondial des semi-conducteurs a dévoilé 20 milliards de dollars d'investissements pour deux nouveaux sites de production aux Etats-Unis, mais également un recours accru à des fondeurs tiers, sans oublier les progrès réalisés dans sa technique de production 7 nm. Outre ces nouveaux développements sur le plan industriel, la firme de Santa Clara (Californie) a présenté des objectifs 2021 jugés prudents par les analystes. En Bourse, l'action Intel cède 0,32% à 63,28 dollars.



Si deux sites seront construits aux Etats-Unis à partir de 2021 pour un investissement de 20 milliards, le groupe américain entend devenir " un important fournisseur de capacités de fonderie " dans ce pays, mais aussi " en Europe pour servir des clients dans le monde entier ". Pour cette industrie, une fonderie est une entreprise spécialisée dans la fabrication de semi-conducteurs pour le compte d'entreprises ne faisant que les concevoir.



De plus, le nouveau patron d'Intel Pat Gelsinger prévoit d'annoncer la prochaine phase d'expansion des capacités aux États-Unis, en Europe et sur d'autres sites mondiaux dans le courant de l'année.



L'activité de fonderie du groupe constituera ainsi une nouvelle division, Intel Foundry Services (IFS), dirigée par le Dr Randhir Thakur, vétéran de l'industrie des semi-conducteurs, qui rendra compte directement à Pat Gelsinger. Elle fabriquera des puces conçues par Intel, mais également celles utilisant d'autres architectures.



" Jusqu'à présent, Intel n'a pas eu de succès en tant que fondeur. Toutefois, compte tenu de l'importance accrue accordée à l'approvisionnement local dans des régions telles que les États-Unis et l'Europe et de la probabilité qu'Intel soit en mesure de recevoir des subventions dans ces deux régions, nous voyons une plus grande probabilité de succès pour Intel Foundry Services cette fois-ci ", a commenté JPMorgan. Il faudra cependant au moins deux ans pour qui'IFS ait un impact sur les revenus, prévient l'analyste.



Au-delà de la pénurie actuelle des semi-conducteurs, les gouvernements américain et européens s'inquiètent d'une trop grande dépendance à l'égard de Taïwan, où sont concentrés les fondeurs les plus importants et les plus avancés. Il s'agit d'un enjeu d'autant plus stratégique que Taïwan est dans le viseur de la Chine, dont l'objectif est de faire revenir l'ancienne Formose dans son giron.



Intel a d'ailleurs indiqué que, grâce à une utilisation accrue de la technologie EUV, le développement de sa technologie de production en 7 nm " progressait bien ". Elle devrait être utilisée pour la production en grands volumes à partir de 2023. Les retards annoncés en juillet dernier dans cette technologie de production avaient ravivé les inquiétudes sur la position concurrentielle.



En parallèle, le groupe américain va cependant faire un appel plus important à des fondeurs tiers, y compris pour des produits au cœur de son offre à partir de 2023. " Cela fournira la flexibilité et l'échelle accrues nécessaires pour optimiser la feuille de route d'Intel en matière de coûts, de performances, de calendrier et d'approvisionnement ", s'est justifié son patron.



Enfin, Intel a dévoilé des prévisions 2021 plus faibles que prévu. Le groupe vise 76,5 milliards de dollars de revenus et 4,55 dollars de bénéfice par action ajusté. Le marché anticipe pour sa part respectivement 72,94 milliards de dollars et 4,77 dollars. Il va également investir entre 19 et 20 milliards de dollars cette année.



Jugeant prudentes ces prévisions, UBS a rappelé qu'Intel a nettement dépassé ses objectifs ces 5 dernières années.