La valeur du jour à Wall Street - Intel : lanterne rouge du Dow Jones

Le 26 janvier 2024 à 17:09 Partager

Intel chute de 10,30% à 44,45 dollars, relégué à la dernière place de l'indice Dow Jones. Le groupe américain est la dernière victime d'une série noire dans le secteur des semi-conducteurs. Après Texas Instruments et STMicrolectronics plus tôt cette semaine, le géant technologique a dévoilé des perspectives décevantes. Le groupe est confronté à une demande plus faible qu'enregistrée traditionnellement en cette saison pour ses produits pour les PC et les serveurs. Ces derniers sont attendus en repli de plus de 10% d'un trimestre sur l'autre, précise HSBC.



Intel a également mis en cause la correction des stocks de ses produits non essentiels, notamment au niveau de Mobileye.



Au premier trimestre, la firme de Santa Clara (Californie) cible un bénéfice par action ajusté de 13 cents pour des revenus entre 12,2 et 13,2 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Bloomberg anticipent respectivement 34 cents et 14,25 milliards de dollars.



HSBC a sabré de 26% sa prévision de bénéfice par action pour 2024 à 1,29 dollar. A conserver sur la valeur, HSBC a abaissé son objectif de cours de 46 dollars à 44 euros. A Sous-pondérer, JPMorgan a maintenu le sien à 37 dollars. Neutre, UBS vise 38 dollars.



Un quatrième trimestre meilleur que prévu



Sur les trois derniers mois de 2023, le numéro un mondial des semi-conducteurs a généré un bénéfice net part du groupe de 2,7 milliards de dollars, soit 63 cents par action, à comparer avec une perte de 0,7 milliard d'euros, un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté est, lui, ressorti à 54 cents, un niveau supérieur au consensus de 44 cents. Ses revenus ont bondi de 10% à 15,4 milliards de dollars, à comparer au consensus de 15,2 milliards de dollars.