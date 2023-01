La valeur du jour à Wall Street - Intel relégué à la dernière du Dow Jones : déception à tous les étages

Intel flanche de près de 8% à 27,74 dollars et ferme la marche de l’indice Dow Jones. Non seulement le numéro un mondial des semi-conducteurs a présenté des comptes plus dégradés que prévu, mais ses perspectives sont bien sombres. Cette mauvaise publication d'Intel contamine l’ensemble du secteur des puces à Wall Street, avec un indice Sox en repli de plus de 1%. Intel perd des parts de marché face à ses rivaux, comme AMD, mais il est aussi confronté à la mauvaise santé du marché du PC et à la faiblesse persistante de la demande des puces pour les centres de données.



Les analystes pointent également du doigt le niveau élevé des stocks chez les distributeurs du groupe, signe de commandes plus faibles pour la firme technologique à l'avenir.



Au quatrième trimestre, le numéro un mondial des semi-conducteurs a essuyé une perte nette de 664 millions de dollars, soit – 16 cents par action, contre un profit de 4,62 milliards de dollars représentant 1,13 dollar par titre, un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est, lui, ressorti à 10 cents, un niveau inférieur au consensus de 19 cents.



Le chiffre d'affaires a reculé de 32% à 14 milliards de dollars. Il a baissé de 28% en données ajustées à 14 milliards de dollars, à comparer avec un consensus de 14,5 milliards de dollars.



Ces résultats se combinent à des perspectives bien plus dégradées que prévu. La firme de Santa Clara (Californie) vise une perte par action ajustée de 15 cents et des revenus compris entre 10,5 et 11,5 milliards de dollars au premier trimestre. Le consensus Bloomberg s'élève à respectivement + 25 cents et 14 milliards de dollars. Ses ventes devraient ainsi chuter de 40% sur un an !



Le groupe avait annoncé en octobre viser 10 milliards de dollars d'économies d'ici 2025. Intel a précisé hier qu'il réduirait ses coûts de 3 milliards de dollars cette année et de préparant le terrain pour une réduction de 8 à 10 milliards de dollars en 2025.