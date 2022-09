La visite de Biden à l'usine de semi-conducteurs d'Intel permettra de tester son attrait dans l'Ohio, région au climat rouge profond.

M. Biden se rendra dans le comté de Licking, près de Columbus, dans l'Ohio, pour prendre la parole sur le site de la nouvelle usine de fabrication de semi-conducteurs d'Intel, d'une valeur de 20 milliards de dollars.

Ce voyage s'inscrit dans le cadre d'une campagne de la Maison-Blanche visant à vanter les nouveaux financements pour la fabrication et les infrastructures que le parti démocrate de M. Biden a fait adopter par le Congrès, tout en décriant les républicains de l'opposition soutenus par l'ancien président Donald Trump comme de dangereux extrémistes.

Les précédents voyages dans le Maryland, la Pennsylvanie et le Wisconsin ont fait atterrir le président dans des régions où les démocrates ont déjà un fort soutien, mais le comté de Licking a voté républicain à 63% contre 35% lors de l'élection présidentielle de 2020.

L'OHIO EN JEU ?

Les démocrates ont perdu l'Ohio lors des deux derniers scrutins présidentiels, mais la retraite du sénateur républicain Rob Portman pourrait donner aux démocrates une chance de récupérer un siège au Sénat.

Le représentant Tim Ryan se présente contre le républicain J.D. Vance, un capital-risqueur et auteur du livre "Hillbilly Elegy", qui a le soutien de l'ancien président républicain Donald Trump.

L'organisation politique de Trump a annoncé lundi que ce dernier apparaîtra à un rassemblement pour Vance à Youngstown, Ohio, le 17 septembre.

Intel a soutenu le projet de l'Ohio en prévision de l'adoption de la loi sur les puces et la science, une loi de financement que M. Biden a signée le mois dernier après que certains républicains se soient joints aux démocrates pour la soutenir, indique la Maison Blanche.

La loi Chips vise à relancer la production nationale de semi-conducteurs en réponse aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui ont ralenti la production d'automobiles.

Une série d'autres entreprises ont annoncé la création de nouvelles usines de semi-conducteurs à la suite de l'adoption de la loi Chips, qui a autorisé environ 52 milliards de dollars de subventions gouvernementales pour la production et la recherche de semi-conducteurs aux États-Unis, ainsi qu'un crédit d'impôt à l'investissement pour les usines de semi-conducteurs dont la valeur est estimée à 24 milliards de dollars.

Au cours de la visite de M. Biden, Intel annoncera qu'elle a distribué 17,7 millions de dollars aux collèges et universités de l'Ohio pour développer des programmes d'éducation et de main-d'œuvre axés sur les semi-conducteurs, dans le cadre d'un investissement de 50 millions de dollars dans l'éducation et la recherche dans cet État.

L'installation d'Intel comprendra au moins deux usines de fabrication qui, selon la Maison Blanche, seront construites par une main-d'œuvre syndiquée, créant ainsi plus de 7 000 emplois dans la construction et 3 000 emplois à temps plein dans la production de puces de pointe.