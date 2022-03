Le PDG d'Intel gagne 1 711 fois le salaire moyen d'un travailleur en 2021

yaury - Il mérite 1711 fois de plus qu'un travailleur, c'est bien connu. Il travaille 1711 fois de plus qu'un travailleur ? Il fournit 1711 fois plus d'efforts qu'un travailleur ? Il prend 1711 fois plus de risques qu'un travailleur ? Ses décisions produisent 1711 fois plus de valeur pour les propriétaires de l'entreprise ? L’action d’Intel a augmenté 1711 fois de plus grâce à lui ? Les puces INTEL fournissent 1711 fois plus de performances ? . Bravo monsieur le PDG d'Intel on vous félicite. On lui souhaite bien du plaisir avec ses 1711 villas de plus qu'un travailleur et ses 1711 voitures de luxe de plus qu'un travailleur. J’espère qu’il vivra peut-être 1711 fois de plus qu’un travailleur…More is not enough