Le géant chinois de la recherche Baidu investit dans la société StarFive, spécialisée dans la technologie des puces RISC-V

L'entreprise a ajouté qu'à ce jour, elle a levé 1 milliard de yuans (146,46 millions de dollars) de financement, ce qui constitue une première pour le secteur RISC-V national.

L'investissement reflète la tendance croissante des géants chinois de la technologie à consacrer des ressources au RISC-V, une technologie à code source ouvert qui, selon certains analystes, est moins susceptible de faire l'objet de sanctions, alors que Pékin s'efforce de lutter contre les contrôles à l'exportation de plus en plus stricts de Washington.

Dans un communiqué, Xu Tao, PDG de StarFive, a déclaré que StarFive collaborerait avec Baidu pour mettre en œuvre des produits RISC-V dans les centres de données.

StarFive n'a pas révélé le montant de l'investissement de Baidu. StarFive n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Baidu s'est refusé à tout commentaire.

StarFive a été créée en 2018 en tant que filiale chinoise de SiFive, une société de conception de puces à architecture de jeu d'instructions RISC-V (ISA) basée en Californie.

Elle a depuis obtenu des investissements extérieurs et développé ses propres produits.

L'investissement de Baidu intervient alors que l'enthousiasme pour RISC-V grandit dans le secteur chinois des puces.

Selon les experts, la technologie et l'écosystème autour de RISC-V sont moins avancés que ceux d'Arm et d'Intel, qui dominent l'utilisation de l'ISA pour les appareils mobiles, les ordinateurs personnels et les puces de serveur.

Au début du mois, T-Head, l'unité de production de puces d'Alibaba Group Holding, et Alipay, le service de paiement de Ant Group, la filiale financière d'Alibaba, ont annoncé conjointement qu'ils allaient mettre sur le marché des puces informatiques pour les paiements décrochés, basées sur RISC-V.

(1 $ = 6,8276 yuans chinois renminbi)