Reliance Industries, le groupe du milliardaire Mukesh Ambani, a commencé à envisager une incursion dans la fabrication de semi-conducteurs, ce qui pourrait répondre à ses besoins en matière de chaîne d'approvisionnement et à la demande croissante de puces en Inde, ont déclaré deux personnes au fait de sa stratégie.

Le conglomérat des télécommunications à l'énergie, encouragé par le gouvernement indien, a tenu des discussions préliminaires avec des fabricants de puces étrangers susceptibles de devenir des partenaires technologiques, a déclaré l'une des personnes ayant une connaissance directe des projets.

"L'intention est là, mais il n'y a pas de calendrier", a déclaré cette personne, ajoutant que Reliance "n'a pas encore décidé s'il souhaitait ou non investir".

Il n'a pas été possible d'obtenir immédiatement les noms des fabricants de puces étrangers.

Les sources n'étaient pas autorisées à parler aux médias et ont refusé d'être identifiées. Reliance, dont l'intérêt pour la fabrication de semi-conducteurs n'a jamais été signalé auparavant, n'a pas répondu aux demandes répétées de commentaires.

Le ministère indien des technologies de l'information et le bureau du Premier ministre Narendra Modi n'ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires.

M. Modi a déclaré qu'il souhaitait que son pays devienne un fabricant de puces pour le monde entier, mais ces ambitions, énoncées pour la première fois en 2021, ont subi des revers. Le pays ne dispose pas encore d'usines de fabrication de puces, bien que l'Indien Vedanta et le Taïwanais Foxconn envisagent tous deux de construire des installations.

Reliance estime qu'il est intéressant de se lancer dans les semi-conducteurs, car cela l'aiderait à se prémunir contre les pénuries de puces qui pourraient affecter ses activités dans le domaine des télécommunications et des appareils électroniques, ont déclaré les sources. En 2021, par exemple, le conglomérat a retardé le lancement d'un smartphone bon marché qu'il développait avec Google en invoquant la pénurie de puces.

La demande de semi-conducteurs en Inde et dans le monde est également en augmentation. Le gouvernement indien prévoit que le marché national des puces représentera 80 milliards de dollars d'ici 2028, contre 23 milliards de dollars actuellement.

Reliance, dont la capitalisation boursière avoisine les 200 milliards de dollars, serait l'une des entreprises indiennes les mieux placées pour se lancer dans les semi-conducteurs, a déclaré Arun Mampazhy, ancien cadre indien du fabricant de puces américain GlobalFoundries.

"Ils ont également les poches pleines et savent comment travailler avec le gouvernement", a-t-il déclaré.

Mais la fabrication de puces est un secteur qui, historiquement, a connu des cycles d'expansion et de récession et qui nécessite une grande expertise.

"L'obtention d'un partenaire technologique - dans le cadre d'une coentreprise ou d'un transfert de technologie - est le point de départ ou d'arrivée pour Reliance", a déclaré M. Mampazhy.

Les ambitions de l'Inde en matière de puces électroniques ont connu des revers malgré les mesures incitatives de 10 milliards de dollars proposées par le gouvernement.

Une entreprise de 19,5 milliards de dollars entre Vedanta et Foxconn s'est effondrée en juillet avant même d'avoir démarré, les deux parties ayant eu du mal à trouver un partenaire technologique, Foxconn se plaignant que le projet n'avait pas avancé assez vite.

Foxconn a depuis décidé d'investir en Inde sans Vedanta.

Les projets d'ISMC, une entreprise créée par Next Orbit Ventures, basée à Abou Dhabi, et Tower Semiconductor, une société israélienne, visant à investir 3 milliards de dollars en Inde, ont progressé lentement après qu'Intel a cherché à acquérir Tower. Les pourparlers entre Intel et Tower ont ensuite échoué.

Reliance envisage depuis des mois un investissement de 300 millions de dollars qui lui donnerait une participation de 30 % dans l'entreprise, a déclaré une troisième source ayant une connaissance directe des discussions.

Next Orbit Ventures et Tower n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. (Reportage de Munsif Vengattil et Aditya Kalra ; Rédaction d'Edwina Gibbs)