Le projet de puce indienne de l'ISMC est bloqué après l'accord Tower-Intel, ce qui constitue un revers pour Modi

(Répétition de l'article publié mercredi, sans modification du texte)

* Modi veut faire de l'Inde un centre de fabrication de puces électroniques

* Les entreprises ont du mal à aller de l'avant avec leurs projets - sources

* L'accord Intel-Tower bloque les projets d'un consortium dans le domaine des puces - sources

* La méga entreprise commune Vedanta-Foxconn progresse également lentement

NEW DELHI/OAKLAND, Californie, 31 mai (Reuters) - Un projet d'usine de semi-conducteurs de 3 milliards de dollars en Inde par le consortium de puces ISMC qui comptait le fabricant de puces israélien Tower comme partenaire technique a été bloqué en raison du rachat en cours de la société par Intel, ont déclaré trois sources, ce qui a fait échouer les projets de fabrication de puces en Inde.

Un deuxième projet de grande envergure, d'une valeur de 19,5 milliards de dollars, visant à fabriquer des puces localement par une coentreprise entre l'entreprise indienne Vedanta et l'entreprise taïwanaise Foxconn, progresse également lentement, car les pourparlers visant à intégrer le fabricant de puces européen STMicroelectronics en tant que partenaire sont dans l'impasse, a déclaré une quatrième source directement informée.

Les difficultés rencontrées par les entreprises constituent un revers majeur pour le Premier ministre Narendra Modi, qui a fait de la fabrication de puces une priorité absolue, car il souhaite "ouvrir une nouvelle ère dans la fabrication électronique" en attirant des entreprises mondiales.

L'Inde, qui s'attend à ce que son marché des semi-conducteurs représente 63 milliards de dollars d'ici à 2026, a reçu l'année dernière trois demandes d'implantation d'usines dans le cadre d'un programme d'incitation d'une valeur de 10 milliards de dollars. Ces demandes émanaient de l'entreprise commune Vedanta-Foxconn, d'un consortium mondial ISMC qui compte Tower Semiconductor comme partenaire technologique, et de la société IGSS Ventures, basée à Singapour.

L'usine de l'entreprise commune Vedanta doit voir le jour dans le Gujarat, l'État natal de Modi, tandis qu'ISMC et IGSS se sont engagés à investir chacun 3 milliards de dollars dans des usines situées dans deux États méridionaux distincts.

Trois sources ayant une connaissance directe de la stratégie ont déclaré que les projets d'usine de fabrication de puces d'ISMC, d'une valeur de 3 milliards de dollars, sont actuellement en suspens, car Tower n'a pas pu signer d'accords contraignants, les choses restant à l'étude après le rachat par Intel pour 5,4 milliards de dollars l'année dernière. L'opération est en attente d'approbations réglementaires.

À propos des ambitions de l'Inde en matière de semi-conducteurs, Rajeev Chandrasekhar, vice-ministre indien des technologies de l'information, a déclaré à Reuters, lors d'un entretien accordé le 19 mai, que l'ISMC "n'a pas pu aller de l'avant" en raison de l'acquisition de Tower par Intel, et que l'IGSS "voulait soumettre à nouveau (la demande)" pour bénéficier d'incitants. Les "deux ont dû baisser les bras", a-t-il dit, sans donner plus de détails.

Tower est susceptible de réévaluer sa participation au projet en fonction de l'issue de ses négociations avec Intel, ont déclaré deux des sources.

Les partenaires du consortium ISMC, Next Orbit Ventures, n'ont pas répondu à une demande de commentaire et Tower s'est refusé à tout commentaire. Intel s'est également refusé à tout commentaire.

La société IGSS, basée à Singapour, n'a pas répondu, pas plus que le ministère indien des technologies de l'information.

REVERS POUR VEDANTA

La majeure partie de la production mondiale de puces est limitée à quelques pays comme Taïwan, et l'Inde n'est arrivée que tardivement sur le marché. En septembre, l'entreprise commune Vedanta-Foxconn a annoncé en grande pompe ses projets de fabrication de puces dans le Gujarat. Modi a qualifié ce projet de 19,5 milliards de dollars d'"étape importante" pour stimuler les ambitions de l'Inde en matière de fabrication de puces.

Mais les choses ne se sont pas déroulées sans heurts alors que l'entreprise commune tente de trouver un partenaire technologique. La quatrième source a déclaré que Vedanta-Foxconn avait fait appel à STMicroelectronics pour l'octroi de licences technologiques, mais que le gouvernement indien avait fait savoir qu'il souhaitait que STMicro ait "plus de peau dans le jeu" - comme une participation dans le partenariat.

STMicro n'est pas très enthousiaste à ce sujet et les négociations restent en suspens, a ajouté la source. "Du point de vue de STM, cette proposition n'a pas de sens parce qu'ils veulent que le marché indien soit d'abord plus mûr", a déclaré la personne.

Le vice-ministre des technologies de l'information, M. Chandrasekhar, a déclaré à Reuters, lors de l'entretien du 19 mai, que l'entreprise commune Vedanta-Foxconn "luttait actuellement pour s'associer à un partenaire technologique".

STMicro s'est refusé à tout commentaire.

Dans une déclaration, le PDG de l'entreprise commune Vedanta-Foxconn, David Reed, a indiqué qu'un accord avait été conclu avec un partenaire technologique en vue d'un transfert de technologie assorti de licences, mais il a refusé de faire d'autres commentaires.

Dans le but de raviver l'intérêt des investisseurs, le ministère indien des technologies de l'information a déclaré mercredi que le pays allait lancer un nouvel appel à candidatures pour les mesures d'incitation à la fabrication de puces. Cette fois, les entreprises pourront déposer leur demande jusqu'en décembre de l'année prochaine, alors que la phase initiale ne prévoyait qu'une fenêtre de 45 jours.

"On s'attend à ce que certains des candidats actuels renouvellent leur demande et à ce que de nouveaux investisseurs fassent de même", a déclaré le ministre Chandrasekhar sur Twitter. (Reportages d'Aditya Kalra et Munsif Vengattil à New Delhi, et de Jane Lanhee Lee à Oakland, Californie ; reportages complémentaires de Steven Scheer, montage de Nick Zieminski)