Le projet indien de fabrication de puces est bloqué après l'accord Tower-Intel, ce qui constitue un revers pour Modi

Un projet d'usine de semi-conducteurs de 3 milliards de dollars en Inde par un consortium qui comptait le fabricant de puces israélien Tower comme partenaire technologique a été bloqué en raison du rachat en cours de l'entreprise par Intel, ont déclaré trois sources, ce qui met à mal les projets de fabrication de puces de l'Inde.

Un second projet de 19,5 milliards de dollars pour la fabrication locale de puces par une coentreprise entre l'indien Vedanta et le taïwanais Foxconn progresse également lentement, car les négociations pour intégrer le fabricant européen de puces STMicroelectronics en tant que partenaire sont dans l'impasse, a déclaré une quatrième source directement informée.

Les difficultés rencontrées par les entreprises constituent un revers majeur pour le Premier ministre Narendra Modi, qui a fait de la fabrication de puces une priorité absolue, car il souhaite "ouvrir une nouvelle ère dans la fabrication électronique" en attirant des entreprises mondiales.

L'Inde, qui s'attend à ce que son marché des semi-conducteurs représente 63 milliards de dollars d'ici 2026, a reçu l'année dernière trois demandes d'implantation d'usines dans le cadre d'un programme d'incitation de 10 milliards de dollars. Ces demandes émanaient de l'entreprise commune Vedanta-Foxconn, d'un consortium mondial ISMC qui compte Tower Semiconductor parmi ses partenaires techniques, et de la société IGSS Ventures, basée à Singapour.

L'usine de l'entreprise commune Vedanta doit voir le jour dans l'État du Gujarat, dont est originaire Modi, tandis qu'ISMC et IGSS se sont engagés à investir chacun 3 milliards de dollars dans des usines situées dans deux États méridionaux distincts.

Trois sources ayant une connaissance directe de la stratégie ont déclaré que les projets d'usine de fabrication de puces d'ISMC, d'une valeur de 3 milliards de dollars, sont actuellement en suspens, car Tower n'a pas pu signer d'accords contraignants, les choses restant à l'étude après le rachat par Intel pour 5,4 milliards de dollars l'année dernière. L'opération est en attente d'autorisations réglementaires.

À propos des ambitions de l'Inde en matière de semi-conducteurs, le vice-ministre indien des technologies de l'information, Rajeev Chandrasekhar, a déclaré à Reuters, lors d'un entretien accordé le 19 mai, que l'ISMC "ne pouvait pas aller de l'avant" en raison de l'acquisition de Tower par Intel, et que l'IGSS "voulait soumettre à nouveau (la demande)" de mesures d'incitation. Les "deux ont dû baisser les bras", a-t-il dit, sans donner plus de détails.

Tower est susceptible de réévaluer sa participation à l'entreprise en fonction de l'issue de ses négociations avec Intel, ont déclaré deux des sources.

Les partenaires du consortium ISMC, Next Orbit Ventures, n'ont pas répondu à une demande de commentaire et Tower s'est refusé à tout commentaire. Intel s'est également refusé à tout commentaire.

La société IGSS, basée à Singapour, n'a pas répondu, pas plus que le ministère indien des technologies de l'information.

STMicro a refusé tout commentaire.

Dans une déclaration, le PDG de l'entreprise commune Vedanta-Foxconn, David Reed, a indiqué qu'un accord avait été conclu avec un partenaire technologique en vue d'un transfert de technologie assorti de licences, mais il s'est refusé à tout autre commentaire. (Reportages d'Aditya Kalra et Munsif Vengattil à New Delhi, et de Jane Lanhee Lee à Oakland, Californie ; reportages complémentaires de Steven Scheer, montage de Nick Zieminski)